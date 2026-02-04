تلمسان.. وفاة طفل اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في غزوات

تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة الغزوات ليلة اليوم من أجل حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكن كائن بقرية البراك، بلدية السواحلية دائرة غزوات.

الحادث تمثل في تعرض امرأة وطفل لأعراض ضيق في التنفس وغثيان وقيء جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حيث تتراوح أعمارهما بين 03 و34 سنة.

تم إسعاف الضحيتين ونقلهما إلى مستشفى غزوات، أين وافَت المنية الطفل، فيما تتلقى الضحية الأخرى الرعاية الطبية اللازمة