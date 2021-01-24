تلمسان.. وفاة 47 شخصا في حوادث المرور وإختناقا بالغاز خلال 2020

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان، عن الحصيلة النهائية لتدخلات وحداتها خلال السنة الماضية 2020.

وسجلت ذات الوحدات، خلال نفس الفترة، 27133 تدخل.

ومن بين هذه التدخلات، تم تسجيل 14305 حادث واسعاف واجلاء 14478 مريض وجريح إلى المستشفى.

فيما تم تسجيل 26 تدخل في مجال الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، أسفر عنه 61 مصاب و5 وفيات.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 1341 حادث، خلف إصابة 1463 شخص ووفاة 42 آخرين.

أما بالنسبة للحرائق، فقد سجلت ذات المصالح 2651 حريق وتم إسعاف 83 شخص.

وبالنسبة للعمليات المختلفة، تم تسجيل 6961 حادث، وإسعاف 174 شخص و483 متوفي.