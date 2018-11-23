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تلمسان: وفاة 6 أشخاص داخل منزل بحي الشراقة بالغزوات يرجح أنها توفيت اختناقا بالغاز

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تلمسان: وفاة 6 أشخاص داخل منزل بحي الشراقة بالغزوات يرجح أنها توفيت اختناقا بالغاز
بقلم وافي مهاجري

اهتزت مدينة الغزوات بتلمسان، مساء أمس الخميس، على وقع العثور على 6 جثث داخل منزل، ويعود سبب  الوفاة على اختناق بالغاز المنبعت من المولد الكهربائي .


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