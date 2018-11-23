تلمسان: وفاة 6 أشخاص داخل منزل بحي الشراقة بالغزوات يرجح أنها توفيت اختناقا بالغاز
اهتزت مدينة الغزوات بتلمسان، مساء أمس الخميس، على وقع العثور على 6 جثث داخل منزل، ويعود سبب الوفاة على اختناق بالغاز المنبعت من المولد الكهربائي .
-
اهتزت مدينة الغزوات بتلمسان، مساء أمس الخميس، على وقع العثور على 6 جثث داخل منزل، ويعود سبب الوفاة على اختناق بالغاز المنبعت من المولد الكهربائي…
-
اكتنف غموض حول اختفاء شباب جزائريين حراقة، منذ 15 يوما من انطلاقهم عبر قوارب الموت نحو المجهول.
الحراقة وهم 13 شخصا، هدفهم الوصول إلى الضفة الأخرى،…
-
أعلن السفير الإيطالي بالجزائر"باسكالي فيريرا" اليوم الخميس أنه تم انتشال جثتي لحراڨة جزائريين كما تم إنقاذ 3 من أصل عشرة.
وأضاف السفير في تصريح للنهار أن…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)