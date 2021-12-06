تلمسان: يوم مفتوح حول نوعية وجودة الماء الشروب غدا

تنظم وحدة تلمسان للجزائرية للمياه، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، يوم غد الثلاثاء، يوم مفتوح حول نوعية وجودة الماء الشروب.

وحسب ذات المصلحة، سيتم تنظيم اليوم المفتوح، يوم غد الثلاثاء، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على مستوى محطة معالجة المياه، ببلدية حمام بوغرارة، في دائرة مغني.

كما سيتم تنظيم هذا اليوم المفتوح حول نوعية وجودة الماء الشروب لولاية تلمسان تحت عنوان: “ضمان جودة الماء هو التزامنا وحرصنا”.‎

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