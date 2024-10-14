تلمسان : 171 مليار قيمة البضائع المحجوزة منذ جانفي 2024

سجلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024، 116 عملية حجز في مجال مكافحة التهريب بشتى أشكاله والتجارة غير الشرعية.

أسفرت العمليات عن توقيف 142 مخالف، وتسجيل 23 عملية حجز متعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى حجز 49 كغ و 650 غرام من الكيف المعالج. كما تم حجز أكثر من 70803 وحدة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع. بالتنسيق والتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، و على إثر هذه العمليات تم توقيف 39 متهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. وبالنسبة للمجوزات من الأسلحة و الذخيرة فقد تم حجز مسدّس آلي مستعمل. 95 طلقة و بندقية صيد بحرية مستعملة، أما بالنسبة للعتاد الحساس فقد تم تسجيل حجز 08 مناظير مستعملة. 25 كاميرا مراقبة، 3 طائرات “درون” و كذا 75 كغ من مادة البولي أميد. من خلال 16 عملية تم حجز كمية من البضائع 323 علبة سجائر و 103638 وحدة من الشمّة. كما تم حجز 10283 وحدة من المشروبات الكحولية، حيث أسفرت هذه العمليات عن توقيف 20 مخالف.

أما بالنسبة للعملة الصعبة فقد تم حجز 8440 أورو، 33.000 فرنك سويسري، 100 غ من مادة المعدن الأصفر و 6 قطع من اللويز.

كما تم حجز بضائع أخرى تمثّلت في 141 علبة دواء، 2921 كلغ من الملابس و الأحذية المستعملة و 200 وحدة من الملابس.

و586520 كغ من الموز (استعملت لإخفاء الغش)، 174 قنطار من القمح اللين، 12699 كغ من الفواكه، 22610 وحدة من (Chwingum)،1267 علبة من القهوة، 570 وحدة من المشروبات الغازية،708 علبة و 59 كغ من الشكولاطة، و 444 قارورة مشروبات غازية و687 علبة من أغذية القطط،548 قطعة غيار مستعملة، 2262 وحدة من مواد التجميل،09دراجات هوائية مستعملة و أجهزة كهرومنزلية مختلفة.

بالنسبة لوسائل النقل فقدتم حجز37 مركبة بما فيها السيارات، الشاحنات، الجرارات و الدراجات.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة خلال الفترة المذكورة. أكثر من 171 مليار سنتيم كما قدرت الغرامات المستحقة بأكثر من 452 مليار سنتيم (4.528.264.163,00 دج)