تلمسان: 26 جريحا إثر اصطدام بين حافلة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين في الطريق الرابط بين مدينتي اولاد ميمون وتلمسان تسبب في إصابة 26 شخصا بجروح متفاوتة.

وحسب موقع طريقي التابع لقيادة الدرك الوطني، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين، في الطريق الوطني رقم 22 مكرر الرابط بين مدينتي أولاد ميمون و تلمسان بالضبط على مستوى حي المضيق بلدية شتوان.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر وحسب المعلومات الأولية عن إصابة ستة و عشرون شخصا بجروح.

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توقيف 3 أشخاص وحجز 1455 قرص مهلوس في تلمسان

تمكنت شرطة أمن دائرة لحنايا بأمن ولاية تلمسان، من توقيف 3 أشخاص، وحجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز 1455 قرص من المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي يقدر 24 مليون سنتيم. عين تموشنت: وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بولاية عين تموشنت، في وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد شهد الطريق الوطني رقم 96 الرابط بين بلديتي بوزجار و العامرية بولاية عين تموشنت حادث مرور مميت. نجم عن إنحراف و انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا” تحمل ترقيم ولاية بشار. كان على متنها 7 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 4 سنوات و 35 سنة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية للعامرية من أجل نقل 6 أشخاص مصابين و ضحية يبلغ من العمر 35 سنة توفي في عين المكان. فيما توفي الشخص الثاني يبلغ من العمر 27 سنة بمصلحة استعجالات “احمد مدغري”. بينما لا بزال باقي المصابين تحت الرعاية الصحية.

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