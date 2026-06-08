تلمسان.. 4 سنوات حبسا نافذا لمترشح حر وشريكه بتهمة الغش في البكالوريا

قضت محكمة تلمسان بإدانة شخصين بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، لتورطهما في جنحة محاولة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة ذاتها.

وأوضح البيان أنه عملا بأحكام المادة 19 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أعلم الرأي العام بأنه بتاريخ 07 جوان 2026، تلقت مصالح الأمن الحضري التاسع مكالمة هاتفية من متوسطة سيدي شاكر، مفادها ضبط أحد المترشحين الأحرار في امتحان شهادة البكالوريا، المدعو (ب.ح)، بصدد إخراج هاتفه النقال أثناء سير الامتحان.

وباشرت المصالح المختصة تحقيقا ابتدائيا، شمل تفتيشا إلكترونيا لهاتف المعني. حيث تم العثور على تسجيل صوتي يجمعه بشخص آخر يدعى (ن.ر.ع.ا)، يتضمن محاولة تسريب أجوبة الامتحان، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان “وتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة تلمسان. وبعد استجوابهما، تمت متابعتهما بجنحة محاولة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات. طبقا لأحكام المواد 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 و253 مكرر 09 من قانون العقوبات، مع إحالتهما على قسم الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري”.

وبعد مثولهما أمام المحكمة، صدر في حق كل واحد منهما حكم يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات. حسب ما ورد في البيان.