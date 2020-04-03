تلمسان: 81 مواطنا يغادرون الحجر الصحي بنزل الزيانيين

غادر اليوم الجمعة، 81 مواطنا جزائريا، الذين تم ترحليهم من المملكة المغربية عبر مطار الدار البيضاء، والخاضعين للحجر الصحي بنزل الزيانيين منذ 19 مارس.

وحسب بيان ولاية تلمسان، فقد أجريت للأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي، كل الفحوص الطبية اللازمة، وهذا اليوم ، قبل مغادرة الفندق مع استرجاع جوازات سفرهم.

وتمت العملية في ظروف محكمة، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية للسير الحسن لهذا الإجراء.

وعبر المغادرون عن عمق إمتنانهم و تشكراتهم إلى السلطات الولائية بمختلف قطاعاتها، وإلى كافة مواطني ولاية تلمسان على حسن الإستقبال والضيافة.