تلمسان.. إحباط تهريب مخدرات من المغرب باستخدام “درون” وحجز 20 كلغ “كيف” 

نفذت شرطة تلمسان، بحر الأسبوع المنصرم، عمليتين متتاليتين أسفرتا عن توقيف شخصين ينشطان في الاتجار غير المشروع للمخدرات على محور المناطق الحدودية الغربية للوطن، مع ضبط أكثر من 20 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب.

العمليتان المنفذتان من قبل فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تلمسان، جاءتا بعد عدة دوريات للفرقة بالمناطق الحدودية الغربية التابعة لدائرة باب العسة، أفادت برصد طائرتين مسيرتين “درون” قادمتين من المغرب، تسلم شحنات من المخدرات لأشخاص ينشطون في ترويج المخدرات بالقرب من مساكنهم.

العمل الميداني لقوات الشرطة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، مكن من توقيف شخصين، وتفتيش مساكنهم حيث تم حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 20 كيلوغراما و 400 غرام، مع استرجاع مركبة سياحية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.