تلمسان.. حجز أزيد من 178 كلغ من المخدرات

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تلمسان نهاية الأسبوع الماضي حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات متكونة من 03 أفراد وحجز أكثر من 178 كلغ من مخدرات (راتنج القنب الهندي) و02 مركبتين أستعملتا فير تخزين وترويج السموم.

العملية تجسدت على إثر تحريات معمقة قام بها محققو المصلحة حول محاولة أفراد الشبكة طرح كمية من معتبرة من المخدرات إنطلاقا من ولاية بشار نحو المدن الغربية للوطن ليتم رصد تحركاتهم وتوقيفهم على متن شاحنة التي ضبط بداخلها على أكثر من 178 كلغ من راتنج القنب الهندي مخبأة بإحكام داخل المقطورة بالإضافة الى توقيف سيارة أخرى أستعملت للتمويه.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم أفراد الشبكة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلاغ سيدي بلعباس عن قضية ” جناية حيازة تخزين نقل المخدرات بطريقة عير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة - جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني الصحة العمومية “.