تلمسان.. عام حبس لفتاتين بتهمة تسريب موضوع مادتي التاريخ و الجغرافيا

اصدر مجلس قضاء تلمسان بيان صحفي فيما يتعلق بقيام فتاتين بتسريب موضوع مادتي التاريخ و الجغرافيا عن طريق وسيلة اتصال عن بعد خلال اجتياز الامتحان النهائي لشهادةالباكالوريا .

حيث بتاريخ 13 جوان 2024 تقديم المشتبه فيهما امام نيابة الجمهورية ومتابعتهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات بتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد.

أين تم الفصل في القضية بإدانة المتهمتين بسنة حبس نافذة و50الف دج غرامة مالية لكل واحدة منها.