تلمسان: هذه هي أهم قرارات الولاية لمواجهة فيروس كورونا

ترأس جمال منية الأمين العام لولاية تلمسان مساء اليوم اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا الإجتماع جاء عقب ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بالسلالة المتحورة، وكذ المنحى التصاعدي في عدد الإصابات

و خلص الإجتماع إلى جملة من التوصيات ملزمة التنفيذ أهمها:

التنفيذ الصارم للتوصيات المنبثقة عن الإجتماعات السابقة حول الوضعية الوبائية.

إدراج المؤسسات الإستشفائية لكل من الرمشي ، الغزوات ، مغنية ، سبدو و ندرومة في عملية التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كوفيد 19.

ضرورة مواصلة عمليات التلقيح بفتح نقاط على مستوى كل تراب الولاية مع حث المواطنين على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح لكسب المناعة و توفير نسبة حماية فاعلة ضد الوباء .

إعداد مخطط للكشف المبكر والتشخيص السريع لمرضى كوفيد.

تكثيف درجة اليقظة في مواجهة التصاعد النسبي الأخير لوباء كوفيد – 19، سيما في ظل موسم الاصطياف وكثرة المناسبات والتجمعات.

تحسين ظروف التكفل بالمرضى المصابين بكوفيد 19 و ذلك من خلال توزيعهم على مستوى الهياكل الصحية السالفة الذكر ، تفاديا للضغط المسجل في الفترة الأخيرة على مستوى المستشفى الجامعي و تدعيمهم بالأطقم الطبية و شبه الطبية

تحسين استقبال و توجيه أهالي المرضى المصابين مع التركيز على إختيار الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه المهمة لتفادي الإحتكاكات التي سبق تسجيلها في هذا الإطار.

العمل على توفير الكميات اللازمة من مادة الأكسجين التي عرفت مؤخرا تذبذب ملحوظ على مستوى ولايات الوطن و ذلك في إطار برنامج التوزيع الجديد التي تشرف عليه الوزارة الأولى.

الزامية ارتداء الأقنعة الواقية لموظفي الادارات وكذا مرتفقي المرفق العمومي من مواطنين وزائرين

الإحترام الصارم للبروتوكول الصحي فيما يخص النقل الحضري” التقيد بالنقل في حدود نصف المقاعد ، ارتداء القناع الواقي ، استعمال المعقمات، و في حالة عدم الإمتثال للبروتوكول الصحي يتم سحب الرخصة و إدخال السيارة إلى المحشر.

متابعة تطبيق البروتوكول الصحي في المساجد.

القيام بحملات تثقيفية توعوية تحسيسية وتكثيفها في أوساط المواطنين بإشراك أئمة المساجد والفعاليات المجتمعية ، عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي ، والدعوة إلى الإقبال على تلقي التطعيم .

استمرار تعزيز الرقابة على الـمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع اتخاذ إجراءات الغلق الفوري ضد مخالفي تدابير البروتوكول الصحي.

اتخاذ اجراءات صارمة في حق اصحاب قاعات الحفلات في حال مخالفتهم للتعليمات وسماحهم باقامة الأفراح عبر اتخاذ اجراءات عقابية تصل حد الغلق وسحب الاعتماد والمتابعة القضائية.

هذا ودعا الأمين العام للولاية كافة القطاعات ذات الصلة بالتنسيق مع السادة رؤساء الدوائر على مايلي:

مواصلة حملات التعقيم واستهداف الأماكن الأكثر استقطابا للجمهور

مواصلة الحملات التحسيسية واستهداف جميع الفئات.

تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والـمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة باشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

تثمين الدور المحوري للإذاعة المحلية في التحسيس والتوعية ودعوتها الى استمرار الجهود المبذولة وإثراء البرامج التوعوية.