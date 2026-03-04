تلمسان.. تفكيك شبكة لتهريب المخدرات على الحدود مع المغرب 

تمكنت مصالح الأمن بتلمسان، الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب المخدرات، بعد متابعة دقيقة لتحركات المشتبه فيهم على الحدود مع المغرب.

وأوقفت الشرطة شخصين في القرية الحدودية سيدي بوجنان، أثناء تسلّمها كمية من الكيف المعالج بواسطة طائرة مسيَّرة.

كما تم توقيف شخص ثالث بعد تفتيش منزله، حيث تم حجز كيلوغرامين اثنين من المخدرات، منظار، ومبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم يشتبه أنه من عائدات النشاط الإجرامي.

وتم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.