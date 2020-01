تلميح قوي من الكاف بخصوص الفائز بكُرتها الذهبية!

ووضعت الكونفيدرالية الإفريقية، ترتيبا للثلاثي الأخير الذي يتنافس على اللقب، واضعة السنغالي ساديو ماندي في الصدارة، ورياض محرز في الوصافة.

ورغم أن تغريدة “الكاف”، كانت من أجل إظهار إحصائيات ماني، صلاح ومحرز، إلا أن الكثيرين إعتبرها بمثابة إشارة قبل الحفل.

وتُشير العديد من المُعطيات، بأن قائد الخضر ورغم تقديمه لسنة خيالية مع السيتي والأفناك على وجه التحديد، فإنه لن يُتوج.

A 2019 statistical view of the African Player of the Year nominees! 🔢

Will it be:

🇪🇬 A 3rd award for @MoSalah

OR

🇩🇿 A 2nd for @Mahrez22

OR

🇸🇳 A 1st for Sadio Mane

Who do you predict will win? 🧠 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/z8LH2oXEbs

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 5, 2020