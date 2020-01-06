تلميح قوي من الكاف بخصوص الفائز بكُرتها الذهبية!

الرياضة
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تلميح قوي من الكاف بخصوص الفائز بكُرتها الذهبية!
بقلم إسماعيل عشاش

منحت الكاف تلميحا قويا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بخصوص المُرشحين للحصول على كُرتها الذهبية 2019.

ووضعت الكونفيدرالية الإفريقية، ترتيبا للثلاثي الأخير الذي يتنافس على اللقب، واضعة السنغالي ساديو ماندي في الصدارة، ورياض محرز في الوصافة.

ورغم أن تغريدة “الكاف”، كانت من أجل إظهار إحصائيات ماني، صلاح ومحرز، إلا أن الكثيرين إعتبرها بمثابة إشارة قبل الحفل.

وتُشير العديد من المُعطيات، بأن قائد الخضر ورغم تقديمه لسنة خيالية مع السيتي والأفناك على وجه التحديد، فإنه لن يُتوج.


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