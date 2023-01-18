تلميذة تطعن زميلها بآلة حادة في الرقبة بثانوية في باتنة

اهتزت اليوم ثانوية تيمقاد بباتنة على وقع حادثة اعتداء نفذته تلميذة تدرس في السنة أولى علمي ضد زميل لها في نفس القسم بآلة حادة أصابته بها على مستوى الرقبة.

ما اضطر الى نقل المصاب بسرعة الى عيادة المدينة، قبل تحويله قبل قليل على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي للتأكد من عدم خطورة الإصابة.

في وقت سارعت إدارة المؤسسة التربوية الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات في خصوص هذه الحادثة التي جاءت بعد أيام فقط من طعن تلميذ ظهر استاذته بخنجر.