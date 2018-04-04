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تلميذة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالبليدة

أخبار الجزائر
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تلميذة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالبليدة
بقلم أمينة داودي

شهد الحي العسكري بأولاد يعيش ولاية البليدة، حادثة مفجعة بعد إنتحار فتاة تبلغ من العمر 14 سنة منتصف نهار اليوم.

وحسب مصادر عليمة لـ”النهار أونلاين”، فإن الضحية تقطن بحي 1024 مسكن بالقرب من الحي السكني الذي انتحرت به.

مشيرة إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 14 سنة وتدرس بالطور المتوسط، أقدمت على رمي نفسها من الطابق التاسع بالحي العسكري.

ليتنقل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية من أجل نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.

من جهتها تدخل عناصر الدرك الوطني من أجل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي اهتزت لها ولاية البليدة.

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