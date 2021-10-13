تلميذة جزائرية مكفوفة مهددة بالترحيل من فرنسا

في فرنسا، تم تأكيد التشديد على الهجرة. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أفريل المقبل. تريد الحكومة الفرنسية أن تظهر أنها تتخذ إجراءات في هذا المجال.

وصدرت تعليمات إلى المحافظين لتشديد شروط منح تصاريح الإقامة وتسوية وضع الأجانب غير الشرعيين. حتى أن قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين أدت إلى أزمة دبلوماسية مع الجزائر. بعد قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50٪.

وتؤدي سياسة الهجرة الجديدة في بعض الأحيان إلى مواقف مأساوية. هذه هي حالة التلميذة الجزائرية التي أصيبت بالعمى بعد إصابتها بالسرطان. محافظة فار الواقعة في جنوب فرنسا ترفض تجديد تصريح إقامة والدها. هذا الأخير مدعو لمغادرة الأراضي الفرنسية، سيتعين على ابنته عمرة البالغة من العمر 10 سنوات أن تتبعه.

وبحسب صحيفة Le Midi Libre، فقد نظرت المحكمة الإدارية في القضية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر. لم تكن التلميذة الجزائرية حاضرة لمحاولة إقناع القاضي بتركها في فرنسا. قال والدها الذي حضر الجلسة: “كانت خائفة”.

وتم تشخيص سرطان الطفلة، وهو ورم في الشبكية، في الجزائر عام 2012، عندما كانت تبلغ من العمر سنة واحدة. فقدت الفتاة بصرها في سن السادسة بعد أن فشلت جميع العلاجات. في عام 2017، أحالها الأطباء المعالجون إلى معهد كوري في فرنسا.

وبحسب محامي الأسرة، يجب الاستمرار في متابعة الطفلة. تعيش الابنة ووالدها حاليًا في نيم بجنوب فرنسا، حيث تلقت عمرة تعليمًا.

إذا طُرد والدها، فسيتعين عليها أن تتبعه. ومع ذلك، على الفور، لم يتم استيفاء شروط المتابعة الطبية الجيدة، وفقًا للمحامي. لم ير والدته منذ عام 2017. الأب لم ير طفليه يكبران. يفضل حياة أسرية عادية. لكنه يعيش هنا لأنها مريضة “، يشرح المحامي. كان الحكم متحفظا.