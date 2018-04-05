تلميذة ضمن عصابة سطت على منزل طبيب واستولت على مليارين في ميلة

الشرطة استرجعت قرابة نصف مليار من المبلغ المسروق

أمر، في ساعة متأخرة من مساء أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بإحالة عناصر الشبكة المحلية النشطة في مجال السرقة على قاضي التحقيق الغرفة الأولى، وعلمت «النهار» بأن الأمر يتعلق بمجموع 11 شخصا تم توقيفهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة.

وبحسب أولى المعلومات المتوفرة، فإن عملية التوقيف جاءت على خلفية شكوى تقدم بها طبيب مختص في أمراض العيون، له عيادة على مستوى مدينة ميلة.

تفيد التسريبات أن المعني وفقا لأولى تصريحاته أنه كان في زيارة عائلية لمدينة باتنة قبل أن يتفاجأ خلال عودته باختفاء مبلغ مالي خيالي قدره مليارا سنتيم عدا ونقدا، ليتوجه إلى مصالح الشرطة ويودع شكوى رسمية بهذا الشأن.

وتفيد المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، أن الضحية قدم الشكوى ضد مجهول، مما جعل تحرك عناصر الشرطة مرتبط بمحيط موسع من التحقيقات الأمنية وسماع شهادات الشهود وأصدقاء الضحية الشاكي في موضوع الحال.

وقد نجحت العناصر الأمنية للشرطة من توقيف في ظرف قياسي 11 شخصا متورطا بصورة أو بأخرى في قضية الحال، كما أشارت مصادرنا لتمكن مصالح الأمن أيضا من استرجاع ما يقارب نصف مليار سنتيم من المبلغ الإجمالي محل السطو من طرف عناصر الشبكة المنظمة، وتفيد أولى المعلومات في السياق ذاته أن من بين الموقوفين في قضية الحال أيضا تلميذة تدرس بالسنة الثالثة ثانوي ومقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا.

وتتباين المواقع القانونية للشبكة الموقوفة في قضية الحال بين السرقة المباشرة وإخفاء أشياء وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد.

هذا ولم تنته لغاية السادسة مساء من نهار أمس إجراءات التحقيق على مستوى الغرفة الأولى لمحكمة ميلة، في انتظار بت قاضي التحقيق في قراره تجاه الملف، على أكثر تقدير نهار اليوم.