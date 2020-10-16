تلميذة كفيفة من بسكرة اجتازت “الباك” ووجدت نفسها غائبة في قائمة النتائج

طالب المجلس الشعبي الوطني لولاية بسكرة، اليوم الجمعة، وزارة التربية الوطنية للتدخل في قضية تلميذة اجتازت امتحان شهادة البكالوريا لكنها فوجئت عند ظهور النتائج بأنها كانت غائبة.

ودعا المجلس، في مراسلة لوزارة التربية، بضرورة ايفاد لجنة تحقيق مستعجلة في القضية، لرد الاعتبار للتلميذة وتحقيق العدالة لها.

ويتعلق بالمدعوة قرقط نوارة، تلميذة كفيفة بالسنة الثالثة ثانوي، اجتازت امتحان البكالوريا بولاية بسكرة تحت رقم التسجيل 35030738.

وحسب ذات المراسلة، فإن التلميذة حضرت إلى مركز الإمتحان ولم تتغيب ولم تتأخر واجتازت كل المواد ولكنها تفاجأت عند ظهور النتائج بأنها كانت غائبة.

وأضاف المجلس الشعبي أن التلميذة كفيفة مجتهدة بشهادة أساتذة لها، وتتواجد اليوم في حالة جد مصدومة ومنهارة.