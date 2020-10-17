تلميذتان مكفوفتان تنجحان في “الباك” بعد إعلان رسوبهما في بسكرة!

سجلت نتائج “البكالوريا” في بسكرة حادثة نادرة وفريدة من نوعها، إثر نجاح تلميذتين كفيفتين، رغم إعلان رسوبهما عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ONEC بسبب الغياب.

الحادثة الغريبة كانت بدايتها عند الإعلان عن النتائج، يوم الأربعاء الماضي، أين تفاجأت التلميذتان “قرقط نوارة” و”يحياوي آية” برسوبهما بداعي الغياب، عقب الاطلاع على النتائج في موقع “ONEC”، مما أثار صدمتهما برفقة عائلتيهما، بالموازاة مع تأكيدهما الحضور طيلة أيام الامتحانات واجتياز جميع المواد في شعبة آداب وفلسفة بمركز “قروف محمد” بعاصمة الولاية، على إثرها تقدمتا من مديرية التربية للاستفسار والتأكيد على عدم غيابهما أو تأخرهما، ليقوم مدير التربية بالتحري في القضية بالتنسيق مع رئيس المركز الذي اجتازت فيه التلميذتان الامتحانات، ليتضح بأن غيابهما غير صحيح، وعلى الفور، راسل مدير التربية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمعرفة الخلل ومحاولة تصحيح الأمور في أقرب وقت، حيث تمت معاينة الوضعية بدقة، واتضح وجود خلل كاد يحرم التلميذتين من فرحة النجاح، ليتم تدارك الخطأ وتبليغ مدير التربية ببسكرة بنجاح التلميذتين بعد قرابة 48 ساعة من القلق والترقب، حيث تحصلتا على معدل 12.65 و 13.56، إثرها سارع المسؤول الأول على قطاع التربية ببسكرة للاتصال بهما، حيث زفّ لهما خبر النجاح مع تنقله إلى منزليهما، لتعمّ الفرحة التلميذتين وعائلتيهما بعدما عاشوا أوقاتا عصيبة تحولت فيها دموع الحزن إلى فرح.

من جهته، نوّه مدير التربية، محمد الوافي، بالتدخل السريع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فور تبليغه بالقضية، قصد إعادة الحق لصاحبتيه وتدارك الخطأ عقب التأكد من الوضعية على المستوى المحلي، وإثبات أن التلميذتين المعنيتين على حق، وهو ما أكدته المراسلات إلى مركز التجميع، التي تضمنت أوراق الإجابة للتلميذتين “آية” و”نوارة” في جميع المواد، كما أكد مدير التربية، أن الأهم هو فرحة التلميذتين وعائلتيهما في النهاية.