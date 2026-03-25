تلميذ اليوم… طيّار الغد: يوم مفتوح بمطار أدرار لاكتشاف عالم الطيران

احتضن مطار أدرار “توات شيخ سيدي محمد بلكبير” يوماً مفتوحاً مميزاً لفائدة التلاميذ، من تنظيم الخطوط الجوية الداخلية. في مبادرة تهدف إلى تقريب الناشئة من عالم الطيران وتحفيزهم على الحلم بمستقبل مهني واعد.

وشهد هذا النشاط التربوي زيارة ميدانية لمختلف مرافق المطار. حيث أُتيحت للتلاميذ فرصة الاطلاع عن قرب على سير العمل داخل هذه المنشأة الحيوية.والتعرف على مختلف المهن المرتبطة بقطاع الطيران. من طيارين وتقنيين إلى أعوان الملاحة الجوية.

كما شكل هذا اليوم فرصة ثرية لاكتشاف عالم مليء بالشغف والتحديات.حيث تفاعل التلاميذ مع الشروحات. المقدمة وطرحوا أسئلتهم حول طبيعة العمل في هذا المجال، ما أضفى على النشاط طابعاً تعليمياً وتفاعلياً مميزاً.

وقد تميزت هذه المبادرة، التي امتدت على مدار يوم حافل بالمعرفة والتجربة، بسعيها إلى غرس. روح الطموح في نفوس التلاميذ، وإلهام جيل. جديد من الطيارين وصناع المستقبل.