تلميذ مطرود يعتدي على مدير ثانوية بالوادي

تعرض مدير ثانوية محمد حليس ببلدية حساني عبد الكريم، إلى اعتداء من طرف تلميذ مطرود من السنة الفارطة.

واستغل المعتدي خروج المدير من المؤسسة، بعد انتهاء فترة الصباحية، ليتفاجأ بالمعتدي الذي اعتدى عليه بالضرب مما استدعى تدخل الحراس والاساتذة لانقاذ المدير.

وقد تم تحويل المدير للاستعجالات الطبي، جراء الجروح التي تلقاها إضافة إلى فقدانه الوعي جراء نقص في نسبةالسكر .

في حين قام الاساتذة والطاقم التربوي وفعاليات المجتمع المدني باحتجاج منددين بالاعتداء الشنيع والذي لا يعكس تقاليد واعراف المنطقة المحافظة .