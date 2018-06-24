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تلميذ مقصى من “الباك”: لم أطلب من الأستاذ حل وشرح الموضوع

أخبار الجزائر
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تلميذ مقصى من “الباك”: لم أطلب من الأستاذ حل وشرح الموضوع
بقلم إيمان ض

قال التلميذ “فوّاز دفاف” من ولاية المسيلة المقصي من شهادة البكالوريا، أنّه لم يطلب من الأستاذ شرح الموضوع أو الكتابة في مكانه.

وأكّد التلميذ الذي يدرس في شعبة العلوم التجريبية في بلاطو قناة النّهار، أنّه اقصي من الإمتحان في اليوم الثاني بعد أن طالب بتغيير الأستاذ.
مضيفا بانّه كان يجري الإمتحان في قسم خاص تحت حراسة ثلاث أساتذة.
وأجرى الإمتحان في اليوم الأول بشكل عادي، وفي اليوم الثاني حدث سوء تفاهم فطالبت بتغيير الأستاذ.
ولم يطلب من الأستاذ الذي يدرّس مادة “الفيزياء”،أن يشرح له أويحلّ له الموضوع.
حينها طالب بتغييرالأستاذ، وأراد مقابلة رئيس مركز الإمتحان الذي رفض بدوره استقباله.
وأكّد التلميذ أنّه تمّ إقصاؤه العام الماضي من امتحان البكالوريا، بعد اتهامه بمحاولة الغش.

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