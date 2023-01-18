تلميذ ووالده يعتديان بالضرب على مشرفة تربوية داخل ثانوية في أم البواقي

تعرضت مشرفة تربوية تعمل بثانوية في مدينة سوق نعمان بأم البواقي، أول أمس، لاعتداء من طرف تلميذ ووالده.

وقائع الاعتداء جرت عندما تعرضت المشرفة التربوية المدعوة “م. أ” البالغة من العمر 33 سنة، لاعتداء من طرف تلميذ ووالده، داخل مقر الثانوية.

وحسب بيان ليابة محكمة عين مليلة، فإن التلميذ “ش. ع. ن” البالغ من العمر 18 سنة، ووالده “ش. ع. س” البالغ من العمر 56 سنة، قد جرى تقديمهما اليوم للمثول أمام وكيل الجمهورية.

وقد وجهت للتمليذ ووالده تهمة التعدي على موظف أثناء تأدية وظائفه، ليتقرر في الأخير وضع التلميذ في حالة إفراج فيما تقرر وضع والده رهن الحبس المؤقت.

ومن المقرر أن تتم محاكمة المتهمين يوم الأربعاء القادم.