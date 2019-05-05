تلميذ يذبح اخر بواسطة زجاجة بالقرب من متوسطة الأمير عبد القادر في البليدة

أقدم قاصر يدعى س.ا يبلغ من العمر 17 سنة يدرس السنة الثالثة بمتوسط الأمير عبد القادر ببلدية اولاديعيش في البليدة على محاولة ذبح تلميذ اخر.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الضحية يدعى ب .ع البالغ من العمر 15 سنة يدرس سنة الثانية متوسط بنفس المتوسط.

الحادث وقع بعد خروج التلاميذ من المتوسطة حيث وقع خلاف بين تلميذين بالقرب من المؤسسة التربوية.

قبل ان يتدخل الضحية لفك الخلاف وهو شئ اغضب المتهم ،اين قام هذا الاخير بحمل زجاجة ومحاولة ذبح الضحية من الوريد إلى الوريد .

حيث أصيب ضحية بجروح عميقة على مستوى الرقبة ،اين فرا الجاني تاركا هذا الاخير يسبح في دمائه.

الضحية تم نقله من طرف المواطنين إلى عيادة متعددة الخدمات باولاديعيش.

كما قام عناصر الأمن الحضري لحي 1024 باولاديعيش بفتح تحقيق بعد أن تم تحديد هوية الجاني من اجل توقيفه وتقديمه للعدالة.