تلميذ يقتل أب لـ3أطفال بسبب “نظرة” بالعفرون في البليدة

تسبب تلميذ يبلغ من العمر 19سنة يدرس بثانوية محمد بوضياف بالعفرون الواقعة غرب ولاية البليدة في قتل أب لثلاثة أطفال بسبب نظرة،

وحسب ذات المصدر للنهار أونلاين فإن الحادث وقع قبل 3أيام، حيث وقع خلاف بين الضحية البالغ من العمر 35سنة،

والذي يمتلك محل بذات الحي والجاني وهو تلميذ في طور الثانوي،

حيث اعتبر الضحية نظرات الجاني إليه بالاحتقار حيث دخل طرفين في خلاف قبل ان يتدخل الجيران لفض النزاع،

لكن الامور تطورت وقام الضحية بحمل قضيب حديد قبل أن يقوم بضربه الجاني بحجارة على مستوى راس اسقطته ارضا

ليتم نقله إلى مستشفى، لكن بعد 3 أيام توفي ضحية متأثرا بجروحه،

المتهم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، حيث أحال ملف المتهم على قاضي تحقيق بذات المحكمة،

أين أمر بايداعه الحبس المؤقت عن تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة .