تلوث المياه سبب حالات التسمم ببوقرة وارتفاع عدد المصابين إلى 488 حالة

أظهرت التحاليل التي أجريت إثر تسجيل مئات الإصابات بالتسمم ببلدية بوقرة شرق البليدة، أنّ السبب راجع إلى تلوث مياه الشرب.

على مستوى قنوات توزيع المياه مع ارتفاع عدد المصابين إلى 448 حالة.

وأضاف المدير المحلي للصحة، أحمد جمعي “لوأج”، أنّ المصالح المختصة أخذت عينات من مياه الشرب ومن المواد الغذائية التي استهلكها المصابون.

وبينت التحاليل أن سبب التسمم راجع إلى وجود بكتيريا “القولونيات” (les coliformes totaux) في قنوات توزيع مياه الشرب.

مشيرا إلى أن هذه البكتيريا هي ميكروبات “بسيطة و ليست خطيرة”.

وأكد جمعي على ضرورة تطهير قنوات المياه لتجنب تسجيل عدد أكبر من المصابين، حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

بالتنسيق مع مؤسسة “الجزائرية للمياه” ورئيس دائرة بوقرة لقطع مياه الشرب وتطهير جميع القنوات قبل إعادة التشغيل.

من جهة أخرى قال ذات المتحدث، إنّ عدد المصابين بالتسمم ارتفع مساء أمس الأحد، حيث بلغ على الساعة العاشرة ليلا 448 مصابا.

تم التكفل بهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وكان مدير الصحة قد كشف أمس، أن عدد المصابين بلغ 360 مصابا بالتسمم خلال الثلاثة أيام الأخيرة.