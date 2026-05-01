تلوث شاطئ عين بنيان: تحرك عاجل لكشف الحقيقة

باشرت السلطات المحلية أمس الخميس ، خرجة ميدانية مستعجلة إلى شاطئ “المقبرة”. ببلدية عين بنيان (المقاطعة الإدارية الشراقة).وذلك عقب تداول مقاطع فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .تظهر وجود تلوث بالشاطئ، ما أثار قلقًا واسعا لدى المواطنين.

وقد عرفت العملية مشاركة مختلف المصالح والهيئات المعنية.من بينها مديرية البيئة لولاية الجزائر.الدرك الوطني الجزائري، شركة سيال، المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (ONEDD). إلى جانب مصالح بلدية عين بنيان، مديرية الموارد المائية، ورئاسة ديوان. المقاطعة الإدارية الشراقة.

وتهدف هذه الخرجة الميدانية إلى تحديد مصدر التلوث بدقة .عبر معاينات تقنية وجمع المعطيات اللازمة.تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين. والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التدخل السريع للسلطات. العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين. وضمان سلامة الشواطئ، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف وارتفاع الإقبال على الفضاءات الساحلية.

كما دعت الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ. ثقافة المحافظة على النظافة وحماية المحيط.باعتبار ذلك مسؤولية جماعية لضمان بيئة سليمة. وصحة عمومية مستدامة.