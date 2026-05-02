تلون شاطئ المقبرة ” Cimetière” بعين بنيان..ولاية الجزائر توضّح

أصدرت مصالح ولابة الجزائر اليوم بيانا بخصوص تداول فيديو يظهر تلونا بشاطئ المقبرة ( Cimetière) بعين بنيان المقاطعة في الشراڨة.

وأوضح البيان أنه وعلى إثر تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تلونا على مستوى شاطئ المقبرة ( Cimetière). وهذا على مستوى ببلدية عين بنيان المقاطعة الإدارية للشراقة ولاية الجزائر.

وتم بتاريخ 30 أفريل 2026، وبمجرد استلام الإشعار التنقل الفوري إلى عين المكان للجنة المتابعة متكونة من مديريتي البيئة والري للولاية، الولاية المنتدبة للشراقة والمؤسسة العمومية الولائية hupe بمعية المصالح الامنية المختصة.

وقد تم إجراء تحاليل أولية على عينات المياه وضمان متابعة دورية ومستمرة للوضع.حيث تم التأكد ميدانيا بعد التتبع من توقف مصدر تلون المياه.

كما تم خلال اليومين الأخيرين، تسجيل عودة المياه إلى طبيعتها، فيما تتواصل التحقيقات على مستوى المصالح المختصة بالولاية لتحديد مصدر هذا التلوث بدقة، بالتوازي مع إخضاع العينات المرفوعة لتحاليل مخبرية معمقة .

وتؤكد مصالح ولاية الجزائر التزامها بإطلاع الرأي العام بكل المستجدات فور توفرها .