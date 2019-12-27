تليفزيون كندي يحذف أشهر مقطع سينمائي للرئيس الأمريكي

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تليفزيون كندي يحذف أشهر مقطع سينمائي للرئيس الأمريكي
بقلم خالد دحماني

أقدمت قناة تليفزيونية كندية، على حذف مقطع يظهر في الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بثاني أجزاء فيلم “وحيد في المنزل”، “2 Home Alone”.

لتوضح القناة الكندية “سي بي سي” الرسمية، فيما بعد، أنّ حذف المشهد القصير الّذي يظهر فيه الرئيس الأميركي، في الفيلم، الذي عرضته مؤخرًا، لا علاقة له بأي دوافع سياسية، وأن السبب له علاقة بعامل الوقت فقط.

وجاء توضيح القناة الكندية بعد موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا التصرف، مؤكدة أنّ حذف هذا المقطع من الفيلم تم قبل إنتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.


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