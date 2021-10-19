تمارس الخياطة الرفيعة ستجعلك في منتهى الرفعة
بقلم النهار أونلاين
سميرة من العاصمة، إمرأة في ال45من عمرها، هي أول إعلان نستهل به ركننا هذا، ناشدتنا أن نمنحها نصيبا تعبر به من خلاله عن رغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل يحترمها ويمنحها جرعات من الأمل ، حرفية متمرسة في الخياطة الرفيعة، على قدر من الجمال، بيضاء البشرة ممتلئة الجسم.
أكثر ما تتمناه سميرة أن يكون من ستحمله –وذاك وعد منها-على أكف الراحة إلى عالم السعادة، رجل سنه ما بين45و60سنة، تستأمنه على قلبها وروحها ومستقبلها، تريده من العاصمة والمدن المجاورة فقط، وهي تشترط السكن الخاص والعمل المستقر لمن يريد أن يكمل إلى جانبها المشوار.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
الرقم السري:
135782
طالع أيضا
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://nhar.tv/LtpLs