تمارس الخياطة الرفيعة ستجعلك في منتهى الرفعة

سميرة من العاصمة، إمرأة في ال45من عمرها، هي أول إعلان نستهل به ركننا هذا، ناشدتنا أن نمنحها نصيبا تعبر به من خلاله عن رغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل يحترمها ويمنحها جرعات من الأمل ، حرفية متمرسة في الخياطة الرفيعة، على قدر من الجمال، بيضاء البشرة ممتلئة الجسم.

أكثر ما تتمناه سميرة أن يكون من ستحمله –وذاك وعد منها-على أكف الراحة إلى عالم السعادة، رجل سنه ما بين45و60سنة، تستأمنه على قلبها وروحها ومستقبلها، تريده من العاصمة والمدن المجاورة فقط، وهي تشترط السكن الخاص والعمل المستقر لمن يريد أن يكمل إلى جانبها المشوار.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135782

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