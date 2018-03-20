تمار: أطلقنا كل المشاريع السكنية إحتراما لبرنامج بوتفليقة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أنه تم إطلاق كل المشاريع السكنية المسطرة، إحتراما لبرنامج رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير تمار، أنه تم إطلاق حاليا برنامج 24 ألف وحدة سكنية بصغية الترقوي العمومي ” أل بي بي”

مشيرا أن هناك 23 ألف طلب على هذه الصيغة بالعاصمة.

وتابع تمار، الذي كان مرفوقا بوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغابات، أن هذه السكنات ستكتسي طابع جمالي.

وذلك من خلال تخصيص مساحات خضراء، معتبرا أنها خطوة تحترم البيئة، مع استعمال الطرق الحديثة.