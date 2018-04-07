تمار: توزيع 27 ألف سكن “عدل” على مستوى 19 الولاية

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أنه سيتم توزيع 27 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل”.

وستكون عملية توزيع السكنات تدريجيا، خلال الثلاث أشهر القادمة، عبر 19 ولاية، حسبما أكده وتمار لدى إشرافه على حفل توزيع 2.012 وحدة سكنية لمكتتبي عدل 1.

وأوضح الوزير أن هذه الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتمادات الدفع من طرف الحكومة منها 4500 وحدة تخص العاصمة.

كما اعترف تمار، بتأخر أشغال 87 ألف وحدة سكنية لغاية شهر أوت 2017.

ومؤكدا أنه تم سحب المشاريع من المقاوليين المتقاعسين، وإعطائها للمقاولين أكفاء.

ووعد تمار، كل المكتتبي المتحصلين على أوامر الدفع سيتحصلون على سكناتهم.

وأضاف الوزير، أن الدولة ستسهر على إنجاز كل المشاريع السكنية المتأخرة، كما أن القطاع أعطى إشارة إنطلاق لعديد منها.

وبخصوص عدد التجهيزات العمومية خاصة المدرسية (ابتدائية-متوسطة-ثانوية)، أكد تمار أن حوالي 156 تجهيز وسط الأحياء الجديدة بصدد الإنجاز.