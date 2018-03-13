تمار.. من لديه أمر دفع في AADL “يدي دارو”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، اليوم الثلاثاء، أنّ كل من لديه أمر دفع في صيغة “عدل” سيستلم مسكنه.
وقال تمار خلال زيارة تفقدية التي قادته إلى ولاية الجلفة، إنّ كل مكتتب لديه أمر بالدفع في صيغة “عدل” سيستلم مسكنه وهو أمر الرئيس بوتفليقة.
التعليقات (1)
أبعث إلى السيد الوزير سائلة إياه عن موعد الأمر بالدفع للشطر الثاني الخاص بسكنLPP حيث تم إرسال الأمر بالدفع ولازلت أنا أنتظر حيث دفعت الشطر الأول في2016 ولم يصلني اي المر بالنسبة للشطر رغم تردد كل شهر على وكالة enpiالتابعة لولاية وهران وأنا تابع لولاية مستغانم أرجو من النهار إرسال انشغالي إلى السيد الوزير وكلي امتنان وشكر لكم