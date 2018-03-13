تمار.. من لديه أمر دفع في AADL “يدي دارو”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، اليوم الثلاثاء، أنّ كل من لديه أمر دفع في صيغة “عدل” سيستلم مسكنه.

وقال تمار خلال زيارة تفقدية التي قادته إلى ولاية الجلفة، إنّ كل مكتتب لديه أمر بالدفع في صيغة “عدل” سيستلم مسكنه وهو أمر الرئيس بوتفليقة.