تمار: 285 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” طور الإنجاز

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن هنالك 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز.

وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه مع ممثلي مكتتبي عدل، أنه تم إعادة بعث هذه الصيغة منذ سنة 2013 بأكثر من 470 ألف وحدة سكنية.

أين كلفت 2465 مليار دينار، أي رما يعادل 24 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 111 الف وحدة سكنية.

فيما تم تسجيل 285 الف وحدة طور الإنجاز، و73 ألأف وحدة سكنية في طور الإنطلاق، بالإضافة إلى 73 ألف طور الإنطلاق.

من جهتها سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة عدل سنة 2019 بمبلغ 462 مليار دينار.

مضيفا أنه بالرغم من الصعوبات المالية إلا أنه سيتم التكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.