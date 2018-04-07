تمار: 52 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” جاهزة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحد تمار، أنه أكثر من 52 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” جاهزة.

تمار ولدى اشرافه على حفل توزيع 2.012 وحدة سكنية لمكتتبي عدل 1، أكد أن الحصة الجاهزة تخضع لاشغال التهيئة.

كما أنه ينتظر أن تبرمج للتوزيع تدريجيا.

كما أضاف الوزير تمار أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، ستشرع في تسليم 50.000 شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية عدل 2.

مؤكدا في السياق ذاته،أنه سيتم برمجة الدفعة الأولى للتسليم شهادة ما قبل التخصيص قبل نهاية شهر افريل الجاري،

والتي تمس ألف مكتتب بالعاصمة فقط.