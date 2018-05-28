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تمار: 9 حالات لتمكين المواطن حق الإستفادة من منحة الدولة الخاصة بالسكن

أخبار الجزائر
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تمار: 9 حالات لتمكين المواطن حق الإستفادة من منحة الدولة الخاصة بالسكن
بقلم احمد مراح

قال عبد الحميد تمار وزير السكن والعمران والمدنية،اليوم الإثنين،الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا  في إطار السكن.

يهدف بالأساس لصون كرامة المواطن الجزائري و تمكينه في الحصول على سكن لائق،قائلا أن الجزائر شيدت أكثر من 3 ملايين وحدة سكنة.

وذكر الوزير،أن الإستفادة من السكن العمومي بمختلف الصيغ يخضع  لمعايير محددة.

وذكر الوزير خلال لقاء صحفي،أن أحقية الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمواطنين  تلخصت في إطار مذكرة وزارية.

أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة تمكن المواطن حق الإستفادة من هذه الميزة والتي جاءت في تسع نقاط.

وتمثلت في عدم إمتلاك المواطن للمباني ذات الإستعمال السكني،تسقيف دخل الأسرة المحدد من طرف الدولة لبناء السكن.

إضافة الى مالكي العقار الخاص بالشيوع وكذا طالبي السكن الوظفيي، وفي حالة وفاة طالب السكن  وكلها منصوص عليها في المذكرة الوزارية.

 إضافة الى تدابير صارمة هذا الخصوص،وقال الوزير أنه قد تم تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل.

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