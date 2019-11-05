تمازيرت تقيل المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية”AGRODIV”بعد شهر من تعيينه

أنهت وزير الصناعة والمناجم مهام الرئيس المدير العام لمجمع أقروديف بعد شهر من تعيينه.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار أونلاين”نقلا عن مصادر مسؤولة في المجمع، فإن مجلس الإدارة الذي انعقد أمس تم خلاله إقالة الرئيس المدير العام كعوان محمد.

وأشرف رئيس مجلس إدارة مجمع أقروديف اولبصير محند على تنصيب المدير العام الجديد لمجمع الصاعات الغذائية المسمى عبديش جون كمال.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الصناعة كانت قد أنهت مهام الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع اقروديف عبد العزيز خبابة شهر أكتوبر المنصرم وعينت مكانه مديرا عاما جديدا أنهت مهامه أمس.

وشهد مجمع أقروديف للصناعات الغذائية حركة إقالات و تعينيات كبيرة خاصة في المسؤولين المسيرين منذ تعيين وزيرة الحالية تمازيرت.

و كانت قضية إقالة المدير العام الأسبق عبد العزيز خبابة قد أسالت كثيرا من الحبر بعد أن وجّه شكوى للوزير الأول بدوي تكلم فيها ظروف إقالته.