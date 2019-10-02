تمازيرت تنهي مهام الرئيس المدير العام لمجمع أقروديف

أنهت وزير الصناعاة و المناجم جميلة تمازيرت إخناش مهام الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية اقروديف.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر مسؤرولة بوزارة الصناعة فإن قرار إنهاء مهام المسؤول الأول عن المجمع قد تم أمس.

وأضافت ذات المصادر أن قرار إنهاء المهاء جاء عقب تنقل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة لمقر المجمع أين إنعقد مجلس الإدارة هناك.

وتقرر على إثر اجتماع أعضاء مجلس إدارة مجمع الصناعات الغذائية إنهاء مهام عبد العزيز خبابة الرئيس المدير العام للمجمع.

وفي هذا الخصوص أكدت مصادر النهار اونلاين بأن هذا القرار قد يطرح عدة تساؤلات خاصة وأنه قد تم بدون انعقاد الجمعية العامة التي تعتبر شرطا لاستدعاء مجلس الادارة.

وكانت تامازيرت قد أنهت شهر أوت المنصرم مهام الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المحلية ديفاندوس