تمازيرت: قطاع تركيب السيارات سيعود قريبا ومصنع بيجو سيبدأ الانتاج العام المقبل

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت عن عودة قوية لنشاط تركيب السيارات مطلع السنة المقبلة.

وفي سياق ذي صلة قالت تمازيرت ان مصنع بيجو سيبدأ في للانتاج خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.

وكشفت الوزيرة عن سلسلة من اللقاءات التي تم إجراءها مع عدد من السفراء ومسؤولي العلامات الكبرى للسيارات سواء التي تمتلك مصانع في الجزائر أو أخرى جديدة على غرار علامات صينية. في سياق ذي صلة قالت تمازيرت أن الأولوية هي معالجة الإختلالات التي تعرفها مصانع التركيب وتكييفها مع دفتر الشروط الجديد فيما سيتم لاحقا النظر في طلبات دخول علامات جديدة ، مؤكدة أن كل ملف يخضع الدفتر الشروط ستتم دراسته.