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تمازيرت: مجمع “TAYAL” للنسيج سيوظف 10 آلاف عامل في 2020

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تمازيرت: مجمع “TAYAL” للنسيج سيوظف 10 آلاف عامل في 2020
بقلم فوزية مسعدي

اعتبرت وزيرة الصناعة والمناجم جملية تمازيرت، اليوم الأحد، إن مجمع “TAYAL” للنسيج، يشكل فخرا للصناعة النسيجية بالجزائر.

وقالت تمازيرت، على هامش زيارة قادتها لولاية غليزان، أن دخول الوحدات الثمانية لهذا المركب في الإنتاج سيكون عام 2020، وسيمكن من توظيف ما لا يقل عن 10.000 عامل.

وأوردت الوزيرة أن مشروع القطب الصناعي للنسيج، الذي تمثله شركة “TAYAL” هو حصيلة شراكة “جزائرية-تركية” ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية على المستوى القاري.

وأوضحت تمازيرت أن الجزائر تفتخر بهذا المجمع الرائد في صناعة النسيج الجزائرية، والمجهز بمعدات وآلات حديثة.

مضيفة أن المجمع يلبي جزء كبيرا من إحتياجات السوق الوطنية في مجال الملابس الرياضية، ويقلل نسبة الواردات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738390

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