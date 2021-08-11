تماشيا مع الحداد الوطني.. الرابطة تكشف البرنامج الجديد للبطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمسكها بإنهاء بطولة الموسم الجاري يوم 24 أوت، كما حدد تواريخ الجولات المتبقية، تماشيا مع الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء.

وأعلمت الرابطة، عبر موقعها الرسمي، كل الأندية المحترفة، ببرنامج المباريات المتبقية من بطولة الموسم الجاري.

وقررت الرابطة برمجت المبارتين المتأخرتين عن الجولة الـ35، يوم 15 أوت، واللتان تجمعان كل من أولمبي المدية، بشبيبة القبائل، ونجم مقرة، بوداد تلمسان.

فيما ستلعب الجولة الـ36 يوم 16 أوت، باستثناء أربعة مواجهات تم برمجتها يوم 18 أوت، ويتعلق الأمر بمباريات كل من:

شبيبة القبائل – وفاق سطيف

شبيبة سكيكدة – نجم مقرة

وداد تلمسان – شبيبة الساورة

اتحاد بلعباس – أولمبي المدية

وبرمجت الجولة الـ37 يوم 21 أوت الجاري، على أن تلعب الجولة الـ38 والأخيرة يوم 24 من ذات الشهر.

وسيكون شبيبة القبائل، وشبيبة سكيكدة، آخر فريقين يخوضان مباريات الموسم الجاري، بالنظر لبرمجة مباراتهما المتأخرة عن الجولة الـ30 يوم 28 أوت.