تمثال الفنانة “فيروز” مقاوم لكل الكوارث الطبيعية أمام مسرح “بعلبك”

نحت الفنان المصري التشكيلي هاني جمال، تمثالا لسفيرة الأغنية الرومانسية العربية الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز.

التمثال الذي سيجهز في الأيام القليلة القادمة، سيوضع حسب المشرفين في بيروت أمام مسرح “بعلبك” الذي كثيرا ما أطربت وأمتعت فيه الفنانة الحساسة جمهورها الذي يقدر بالملايين في كل أنحاء العالم.

و حسب النحات المصري هاني جمال، الذي قام بالمبادرة بمحض إرادته نظرا لحبه الشديد للفنانة الكبيرة، قال أن التمثال مصنوع من مادة معدنية لا تتأثر لا بالحرارة ولا بالبرد ومقاومة لكل أنواع الهزات والكوارث الطبيعية.

للإشارة تعد المطربة فيروز واحدة من أهم الأصوات في العالم وليس في الوطن العربي فقط، ورغم سنها “86 سنة”،إلا أن جمهورها مازال يطالبها بإحياء حفلات وتسجيل أغاني جديدة.

و كانت عائلة الرحباني عائلة الفنانة قد نفت منذ أيام إشاعة وفاتها، كما أنها ليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الإشاعات.