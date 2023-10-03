تمثال سياسي يتسبب في إلغاء مباراة الإتحاد السعودي أمام سيباهان الإيراني

أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الإثنين، عن رفض إجراء مواجهة الإتحاد السعودي، أمام مضيفه سيباهان الإيراني، برسم الجولة الثالثة لدور مجموعات رابطة أبطال آسيا.

وحسب بيان الإتحاد الآسيوي، عبر منصات التواصل الإجتماعي، فإن سبب إجراء المواجهة يعود لأسباب وصفها بالغير متوقعة.

وحسب ما أكدته العديد من التقارير السعودية، فإن رفض الإتحاد الآسيوي لإقامة المباراة بين الفريقين هي بسبب وجود صور وتماثيل لها مدلولات سياسية في الملعب الذي كان من المقرر أن يحتضن اللقاء في مدينة أصفهان الإيرانية.

رفض كذلك بسببها لاعبو الإتحاد دخول الملعب لخوض اللقاء، وإنتظروا في الملعب طيلة المدة القانونية المحددة لإزالة هذه التماثيل من الجانب الإيراني.

وهو الأمر الذي لم يحدث، تقرر بعدها بعثة الإتحاد مغادرة الملعب ورفضت خوض اللقاء.

ومن جهتها ثمنت إدارة نادي الإتحاد السعودي، قرار الإتحاد الأسيوي، وأكدت أنها تتابع حيثيات القضية وطالبت بحفظ حقوق النادي المكفولة في لوائح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي ذات السياق، أشاد الإتحاد السعودي لكرة القدم، بقرار الإتحاد السعودي لكرة القدم، الساعي لإقامة المواجهة في الظروف المناسبة.

كما أكدت الإتحادية السعودية، على دعمها لنادي الإتحاد السعودي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق ممثل الكرة السعودية في المنافسة القارية.