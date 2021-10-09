تمثال كاظم الساهر يثير ضجة على “السوشل ميديا”

أثار تمثال للفنان والمطرب العراقي كاظم الساهر، الموجود في متحف “مدام توسو” في دبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفور انتشار صور وفيديو له، على “السوشل ميديا”، راح الرواد يعلقون على التمثال والمبادرة.

وجاء التعليقات مجملها، ايجابية، حيث استحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهد التمثال، المبادرة. وأجمع المعلقون على “أن كاظم الساهر أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو واحد من المعجزات الفنية النادرة”.

وكتب أحد المعلقين على فيديو لتمثال الفنان كاظم الساهر ، “يستاهل قيصرنا الغالي كل شي قليل بحقك يا أسطورة الحب”.

ويعد متحف “مدام توسو” في لندن، من أشهر متاحف الشمع في العالم، حيث يعرض تماثيل للشخصيات العالمية البارزة بمجالات مختلفة. ويفتح متحف “مدام توسو دبي” أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري. إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليا مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم، تتيح للزوار الاقتراب. إضافة إلى التقاط الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين. بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط على غرار تمثال كاظم الساهر .

طالع أيضا :

وافتتح متحف “مدام توسو” أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، أي ما يقارب من 200 عام من التراث. وتم نحت كل تمثال بـ”مدام توسو” بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين،الذين يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها “ماري توسو”،”Marie Tussaud” الشهيرة عالميا.

📌📌يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp