تمثيل المُنتخب الوطني.. عوار يرفض التعليق !

رفض النجم الدولي الفرنسي، حسام عوار، كشف حقيقة التحاقه بالمُنتخب الوطني الجزائري بداية من التربص المُقبل.

وذلك خلال ندوة صُحفية عقدها اليوم الجمعة تحسبا لمواجهة فريقه أولمبيك ليون أمام أولمبيك مارسيليا المُقررة سهرة الأحد.

وسُئل، عوار، إن كان قد اختار المُنتخب الذي سيمثله مُستقبلا في ظل استبعاده من المُنتخب الفرنسي الذي شارك معه في مباراة واحدة فقط.

لكن، متوسط الميدان الفرانكو-جزائري ضحك ثم قال:”ما أريده حقا هو الحديث عن مارسيليا وفقط عن مباراة لوام”.