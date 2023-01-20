تمديد آجال إحصاء الحاملين لشهادة الماجيستر أو الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن تمديد آجال إحصاء المواطنين الحاملين لشهادة الماجيستر او الدكتوراه. غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين أو الباحثين.

وأشار الوزير بداري عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، إلى أنه تم تمديد الآجال إلى غاية يوم الخميس 26 جانفي 2023.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد حددت تاريخ 20 جانفي كآخر أجل لتسجيل حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، عبر المنصة التي استحدثتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض. وجاءت عملية الإحصاء هذه تنفيذا لتعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. بعد لقائه مع ممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الماجستير و الدكتوراه.

و تحتوي المنصة على معلومات عامة مثل الاسم واللقب وتاريخ الحصول على شهادة البكالوريا والدكتوراه،اضافة الى الحالة المهنية للمتخرج الموظف في قطاع آخر. مع تحميل مقرر آخر تربية وشهادة العمل بالنسبة للعاملين .

هذا وكان عدد كبير من حاملي الشهادات المذكورة قد تجمعو أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مطالبين بالتوظيف المباشر الذي يكفله القانون ويعتبر من حقهم.