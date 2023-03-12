أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن تمديد آجال إستقبال أعمال جائزة “أشبال الثقافة” إلى غاية يوم 20 مارس الجاري.

هذا وكانت الوزارة، قد أعلنت بداية شهر فيفري الماضي، عن إطلاق جائزة “أشبال الثقافة”، برعاية من الوزير الأيمن أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان للوزارة، سترفع الجائزة، في دورتها الأولى إلى روح الأديب الكبير “مالك حداد”.

وتأتي هذه الجائزة، تشجيعا للمبدعين الناشئين وتحفيزا لهم على المواصلة في مجالات الإبداع الثقافية والفنية.

وتسعى الجائزة إلى تشكيل إضافة في المشهد الثقافي والإبداعي الجزائري. ومرافقة الناشئة من الموهوبين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبية.