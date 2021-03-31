تمديد آجال إقتناء قسيمة السيارات إلى 29 أفريل المقبل

مدّدت وزارة المالية آجال بيع واقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021، إلى غاية 29 أفريل المقبل.

وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، فإنه تم تمديد آجال إقتناء قسيمة السيارات إلى غاية يوم الخميس 29 أفريل على الرابعة مساء.

وأضافت المديرية، أن تمديد الآجال جاء بهدف تسهيل عملية اقتناء قسيمة السيارات للمواطنين لسنة 2021.

وكانت المديرية قد حددت فترة إقتناء القسيمة من 1 إلى 31 مارس قد تم تمديدها بصفة استثنائية الى غاية يوم الخميس 29 أفريل.

وكشفت المديرية في نفس البيان، أن القسيمات متوفرة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.

كما أن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية المقدرة بزيادة قدرها 50 بالمائة من قسيمة السيارت.

ويتم تحديد مبلغ القسيمة وفقا لعمر المركبة وصنفها “سيارة سياحية، حافلة، شاحنة”.