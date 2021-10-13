تمديد آجال إيداع أعمال المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت لجنة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد آجال إيداع أعمال المشاركة إلى غاية 19 أكتوبر. حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الإتصال على “الفايسبوك”

وجاء تمديد الآجال نظرا للظروف الصحية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا. ويمكن للمترشحين إرسال أعمالهم عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]. على أن تودع الملفات كاملة اجباريا بمكتب ضبط البريد بمقر وزارة الاتصال.

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